Правда, небольшой и почти лишённый смысла тизер — это всё, что показали и рассказали.

В наши дни анонсы ради анонсов стали уже неприятной частью реальности. Не отставать от современной традиции решила и Capcom, назначившая на утро сегодняшнего дня некий важный анонс с таймером на своём официальном сайте. Фанаты творчества компании рассчитывали на один из двух анонсов — Street Fighter 6 или ремейк Resident Evil 4. Что ж, как вы уже прекрасно поняли по заголовку данной редакционной новостной заметки, угадали фанаты серии файтингов.

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Capcom снабдила анонс 40-секундным тизером, в котором можно увидеть Рю и Люка, готовых хорошенько отбить друг другу лицо и другие части тела. На этом все подробности заканчиваются. Поделиться ими разработчики пообещали летом этого года. А вот когда состоится релиз, пока преждевременно даже гадать.

Вместе с тем Capcom представила вниманию общественности «ностальгический» сборник Capcom Fighting Collection из десяти классических «драчек»:

Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Cyberbots: Fullmetal Madness

Red Earth

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

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Релиз сборника состоится в конце июня.