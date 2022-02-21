Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom официально анонсировала Street Fighter 6
Правда, небольшой и почти лишённый смысла тизер — это всё, что показали и рассказали.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

В наши дни анонсы ради анонсов стали уже неприятной частью реальности. Не отставать от современной традиции решила и Capcom, назначившая на утро сегодняшнего дня некий важный анонс с таймером на своём официальном сайте. Фанаты творчества компании рассчитывали на один из двух анонсов — Street Fighter 6 или ремейк Resident Evil 4. Что ж, как вы уже прекрасно поняли по заголовку данной редакционной новостной заметки, угадали фанаты серии файтингов.

реклама

Capcom снабдила анонс 40-секундным тизером, в котором можно увидеть Рю и Люка, готовых хорошенько отбить друг другу лицо и другие части тела. На этом все подробности заканчиваются. Поделиться ими разработчики пообещали летом этого года. А вот когда состоится релиз, пока преждевременно даже гадать.

Вместе с тем Capcom представила вниманию общественности «ностальгический» сборник Capcom Fighting Collection из десяти классических «драчек»:

  • Darkstalkers: The Night Warriors
  • Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge
  • Vampire Savior: The Lord of Vampire
  • Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge
  • Vampire Savior 2: The Lord of Vampire
  • Cyberbots: Fullmetal Madness
  • Red Earth
  • Super Gem Fighter Mini Mix
  • Super Puzzle Fighter II Turbo
  • Hyper Street Fighter II
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Релиз сборника состоится в конце июня.

#capcom #street fighter 6
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Capcom собирается сделать ремейк Resident Evil 4 гораздо мрачнее, чем оригинал
Capcom запустила у себя на сайте обратный отсчёт до таинственного анонса
Продажи ремейка Resident Evil 3 превысили пять миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
8
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
50
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
10
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
44
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
38
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
29
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
10
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
46
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
3

Сейчас обсуждают

Иван Петров
11:29
так как говоришь звали твоего первага лябиумого ишачка?
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Vitaly St
11:29
1050 уже не хватит. Надо что-то уровня младшей встройки от эппл, но для этого надо память разместить на чипе, все же ддр5 может нехватать
Встроенное видео в Intel Core 14-го поколения будет значительно мощнее
Михаил Авраменко
11:28
Я с середины 90х пользуюсь дискретными звуковухами от Creative и не планирую в обозримом будущем с них слазить. Встроенки - не то.
iGPU Radeon 660M RDNA2 превосходит iGPU Intel Iris Xe в игровых тестах
LFH Xiendanth
11:25
Не ну ты определенно харош, говорить тебе про агрессию это уже победа
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
Роман Лушин
11:22
Снял крышку - отстегнул шлейф питания платы от акума. Дальше можешь вынимать проц из ноутбука по заветам автора)))
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
Максим Ширшов
11:22
То есть интел наконец-то призналась, что их встройка это затычка-халтура ? Ну признание своих ошибок это первый шаг на пути к исправлению, так держать.
Отныне Intel будет серьёзно относиться к разработке ускорителей вычислений и графики
Дмитрий Юрьич
11:20
775 До сих пор живее всех живых, как работник крупного коммиссионнго магазина, где компы берут каждый день, до сих четверть компов на 775 берут в мелкие офисы и т.д. (в глубинке, не Москва конечно)
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Каа
11:20
Важен только полный запрет майнинга на бытовых видеокартах. А так меня устроит +30% к производительности относительно 3ххх. А вообще жду третьего игрока на рынке - Интел.
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
Михаил Авраменко
11:18
Видеокарту нужно менять каждый раз при выходе свежих драйверов. Это даже Шешенбек знает.
Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
Александр Пономарев
11:12
небось пустой горит
Пожарные катера с трудом справляются с возгоранием на Felicity Ace, перевозившем тысячи премиальных автомобилей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем