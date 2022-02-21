В наши дни анонсы ради анонсов стали уже неприятной частью реальности. Не отставать от современной традиции решила и Capcom, назначившая на утро сегодняшнего дня некий важный анонс с таймером на своём официальном сайте. Фанаты творчества компании рассчитывали на один из двух анонсов — Street Fighter 6 или ремейк Resident Evil 4. Что ж, как вы уже прекрасно поняли по заголовку данной редакционной новостной заметки, угадали фанаты серии файтингов.
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Capcom снабдила анонс 40-секундным тизером, в котором можно увидеть Рю и Люка, готовых хорошенько отбить друг другу лицо и другие части тела. На этом все подробности заканчиваются. Поделиться ими разработчики пообещали летом этого года. А вот когда состоится релиз, пока преждевременно даже гадать.
Вместе с тем Capcom представила вниманию общественности «ностальгический» сборник Capcom Fighting Collection из десяти классических «драчек»:
- Darkstalkers: The Night Warriors
- Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge
- Vampire Savior: The Lord of Vampire
- Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge
- Vampire Savior 2: The Lord of Vampire
- Cyberbots: Fullmetal Madness
- Red Earth
- Super Gem Fighter Mini Mix
- Super Puzzle Fighter II Turbo
- Hyper Street Fighter II
Релиз сборника состоится в конце июня.