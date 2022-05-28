Данным консолям сегодня место исключительно в музее.

Анонсированная сегодня поздней ночью Star Wars Jedi Survivor станет одним из пока что довольно редких представителей игровой промышленности, которые обойдут стороной консоли прошлого поколения в лице PlayStation 4 и Xbox One. Теперь же настала пора разработчикам объяснить, почему они вообще приняли такое решение.

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Объяснение вполне логичное и справедливое. Дело в том, что в Star Wars Jedi Survivor применяются современные графические технологии, справиться с которыми консоли прошлого поколения в принципе не могут. Так, геймдиректор проекта Стиг Асмуссен уточнил, что в Star Wars Jedi Survivor применяется трассировка лучей и продвинутое динамическое освещение. Последнее — особая гордость Respawn: по словам Асмуссена, в «Выжившем» в плане освещения реализовано то, чего студия раньше никогда не делала.

Дополнительно Асмуссен напомнил о наличии в PlayStation 5 и Xbox Series твердотельных накопителей, которые позволят осуществлять быстрые загрузки игры, что, как он считает, очень важно для современных проектов.

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Релиз Star Wars Jedi Survivor состоится только в следующем году, пока что без конкретных «окон». Помимо консолей текущего поколения игра также заглянет на PC; что, в общем-то, логично и справедливо, поскольку PC — вечный «некстген», и вопрос лишь в деньгах.