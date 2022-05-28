А говорили, что история цельная и завершённая.

О том, что на Star Wars Jedi Fallen Order разработчикам из Respawn Entertainment отправиться в их более привычную «среду обитания» не разрешат, стало известно практически сразу после релиза проекта: он получил высоченные оценки, а Electronic Arts спустя считанные недели дала зелёный свет производству продолжения. Собственно, это производство дошло до того этапа, когда проект после череды слухов и инсайдов уже можно официально анонсировать. Встречаем, Star Wars Jedi Survivor.

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Перед нами прямое продолжение Fallen Order: действие «Выжившего» развернётся спустя пять лет после событий «Падшего Ордена», а главным героем выступит повзрослевший и заматеревший Кэл Кестис. Судя по первым комментариям представителей Respawn, в Survivor будет сохранено и приумножено всё то, за что игроки полюбили Fallen Order.

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Игра разрабатывается для PC и консолей текущего поколения, а её релиз должен состояться в следующем году. А там уж как повезёт с осуществлением планов: в современной игровой промышленности без этого теперь никак.