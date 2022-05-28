Сегодня поздней ночью, а не всего пару часов назад, вопреки дублирующим за редакцией материалам отдельных посетителей сайта, Electronic Arts совместно с Respawn Entertainment официально анонсировали Star Wars Jedi Survivor, действие которого развернётся спустя пять лет после событий Fallen Order с уже знакомым нам джедаем Кэлом Кестисом в главной роли.
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На этапе анонса никакой существенной информации кроме очевидной опубликовано не было, что вполне объясняется тем фактом, что релиз «Выжившего» состоится только в следующем году. Впрочем, какие-то крупицы информации всё же просачиваются, и благодарить за это следует руководящий состав проекта. В частности, геймдиректор Survivor Стиг Асмуссен подтвердил, что сиквел будет гораздо более таинственным, угрожающим и мрачным.
По словам Асмуссена, Star Wars Jedi Survivor, как следует из названия, построена на выживании. Кэл Кестис вместе со своей командой переживают тёмные времена, и они делают всё возможное, чтобы остаться в живых. В том числе, например, связываются с людьми, общаться с которыми в более спокойные времена посчитали бы в высшей степени непривлекательным занятием.
Релиз Star Wars Jedi Survivor запланирован на PC и консолях текущего поколения. В следующем материале мы объясним, почему «пастген» остался за бортом.