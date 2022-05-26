Поддерживать полностью провальный проект более нет смысла. Его, собственно, никогда не было.

В начале февраля разработчики из Vostok Games сообщили, что больше не видят смысла в том, чтобы поддерживать свой проект Survarium, в результате чего в конце осени его серверы будут отключены. Сегодня авторы решили напомнить потерявшимся в потоке информации пользователям, что планы коллектива не поменялись: серверы будут отключены уже через несколько дней, 31 мая, в последний час и в последнюю минуту весны.

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Сами представители Vostok Games справедливо называют предстоящее событие «Концом», хотя простые геймеры не менее справедливо отметят, что на практике этот «конец» случился одновременно с рождением. Survarium с самого начала звёзд с неба не хватал, вызывая у пользователей лишь противоречивые чувства.

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Согласно февральскому заявлению студии, после формального прощания с Survarium коллектив переключится на производство некоего нового проекта в известной франшизе. Никаких подробностей пока нет.