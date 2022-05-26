Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Survarium напомнили, что игра отойдёт в мир иной уже через несколько дней
Поддерживать полностью провальный проект более нет смысла. Его, собственно, никогда не было.
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3070 Ti за копейки - надо брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

В начале февраля разработчики из Vostok Games сообщили, что больше не видят смысла в том, чтобы поддерживать свой проект Survarium, в результате чего в конце осени его серверы будут отключены. Сегодня авторы решили напомнить потерявшимся в потоке информации пользователям, что планы коллектива не поменялись: серверы будут отключены уже через несколько дней, 31 мая, в последний час и в последнюю минуту весны.

реклама

Сами представители Vostok Games справедливо называют предстоящее событие «Концом», хотя простые геймеры не менее справедливо отметят, что на практике этот «конец» случился одновременно с рождением. Survarium с самого начала звёзд с неба не хватал, вызывая у пользователей лишь противоречивые чувства.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-100000р на 3090 MSI Gaming X
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Согласно февральскому заявлению студии, после формального прощания с Survarium коллектив переключится на производство некоего нового проекта в известной франшизе. Никаких подробностей пока нет.

#vostok games #survarium
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Survarium от бывших создателей S.T.A.L.K.E.R. в конце мая отключат от системы жизнеобеспечения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
72
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
136
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
50
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
81
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
53
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
+
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
5

Сейчас обсуждают

Алексей Румянцев
13:10
128 млрд его состояние Билли
Xiaomi Pad 6 на процессоре MediaTek должен быть представлен в августе
Denis Lykov
13:09
Автор отрабатывает за графики я.маркета и е.католог! Браво, экономике
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Denis Lykov
13:06
+1
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Denis Lykov
13:05
Главный вопрос энергосбережение, а остальное не вопрос! Т.е. встроенная карта, хотя бы УХД 630
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Николай Назаров
13:04
Пусть за такую цену майнеры и перекупы покупают, а я пересижу на PS5 и встройке Ryzen 5 2400g
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
Эовейн Триада
13:00
SSD везде уже с конца нулевых, не хватает процессора. Скажем в ноутбуке был i3 2.4ГГц Cандик, это уже просто невозможно, даже мышка тормозит часто, а особенно скролинг сайтов, вот такой же ноут с i7 4...
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
Lurker-beta
12:58
GDDR6X греется не так уж сильно. Там проблема не в том, что сильно греется, а в том, что производители видеокарт делали охлаждение памяти на отъебись. И когда оно потребовалось несколько лучше сели в...
Обновленные характеристики RTX 40-й серии Ada Lovelace попали в сеть
Владимир Шорин
12:57
Вранье. Какие у них проблемы с получением денег от стима? Вы же стиму платите. В Беларуси, например, стим оплату с карт принимает, а игры тоже убрали из списка.Да и России тоже далеко не все издательс...
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
Ваня Кислицын
12:56
ретчет и всё. Остальное и там и там есть
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
Ваня Кислицын
12:56
Как ты xcloud подключил? Я пробовал - задержка большая, может сервер не тот выбирал?
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем