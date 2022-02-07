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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Survarium от бывших создателей S.T.A.L.K.E.R. в конце мая отключат от системы жизнеобеспечения
Справедливости ради, давным-давно пора.
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Survarium за годы своего существования, если то, что происходило с данным проектом, вообще можно так назвать, стал героем многочисленных однотипных мемов. Что ж, теперь в копилке чёрного юмора прибавление: проект так и не вышел из комы, поэтому его отключат от системы жизнеобеспечения. Проще говоря, закроют игровые серверы и поставят точку в жизни проекта.

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Произойдёт это в конце мая. До марта включительно Survarium будет получать обновления и работать в стандартном режиме, в апреле закроется техническая поддержка и будет отключена монетизация во всех её формах, а в середине мая пройдёт «прощальное» мероприятие, по итогу которого в истории Survarium будет написано последнее слово — «Конец». Вместе с тем игру уберут в продажи в Steam.

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После похорон Survarium коллектив Vostok Games полностью переключится на работу над новым проектом. Информации о нём практически нет: всё, что нам известно, было опубликовано ещё весной 2020 года.

#vostok games #survarium
2
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Spambomber_11
16:27
Что ж, R.I.P., недоношенный уродец.
Survarium от бывших создателей S.T.A.L.K.E.R. в конце мая отключат от системы жизнеобеспечения
linux4ever
16:27
Это 4К вообще-то.
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Slow Mo
16:27
Да сиди на старых картах ,игроманам сэкономишь бабло на другие нужды.Я посмотрю .что после повсеместного ввода GeForce NOW будешь делать -еблан
Депутат Госдумы РФ заявил, что налог на вывод криптовалюты не может быть ниже 15%
Владислав Черепанов
16:27
>После похорон Survarium коллектив Vostok Games полностью переключится на работу над новым проектом. а смысл? если старое довести до ума нифига не смогли, то новое точно будет хуже. хорошо если объяв...
Survarium от бывших создателей S.T.A.L.K.E.R. в конце мая отключат от системы жизнеобеспечения
x.7
16:25
Как доказать, что именно этот перевод от физика физику это обмен крипты? В итоге тупенькие гамеры, которые злорадствуют насчет крипты, продадут что-то на авито и их нагнут) Будут бегать по инстанциям ...
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