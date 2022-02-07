Справедливости ради, давным-давно пора.

Survarium за годы своего существования, если то, что происходило с данным проектом, вообще можно так назвать, стал героем многочисленных однотипных мемов. Что ж, теперь в копилке чёрного юмора прибавление: проект так и не вышел из комы, поэтому его отключат от системы жизнеобеспечения. Проще говоря, закроют игровые серверы и поставят точку в жизни проекта.

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Произойдёт это в конце мая. До марта включительно Survarium будет получать обновления и работать в стандартном режиме, в апреле закроется техническая поддержка и будет отключена монетизация во всех её формах, а в середине мая пройдёт «прощальное» мероприятие, по итогу которого в истории Survarium будет написано последнее слово — «Конец». Вместе с тем игру уберут в продажи в Steam.

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После похорон Survarium коллектив Vostok Games полностью переключится на работу над новым проектом. Информации о нём практически нет: всё, что нам известно, было опубликовано ещё весной 2020 года.