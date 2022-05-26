Вчера утром в Сети всплыла информация о том, что многие игры от ушедших с российского рынка издателей стали возвращаться в продажу в Steam. Учитывая, что система продолжала работать со сбоями, сразу же возникло предположение, что мы имеем дело с ошибкой со стороны Valve, которая каким-то образом ненадолго открыла продажи даже в «заблокированных» регионах.
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Так оно и оказалось: спустя полдня ошибка в Steam была исправлена, а «вернувшиеся» в продажу в России игры вновь оказались вне доступа. Странички одних «санкционных» игр можно просматривать, но нельзя купить, у других же вернулась табличка «Недоступно в вашем регионе». Если вы каким-то чудом смогли приобрести игры в этот период, то не исключено, что их у вас изымут с возмещением средств, однако пока подобной информации не поступало.
К сожалению, приходится констатировать, что за ум западные издатели, потерявшие один из крупнейших игровых рынков в Европе, всё же не взялись. Что ж, это их самостоятельный (или не очень) выбор.