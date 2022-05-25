Купить их, впрочем, нельзя. Пока не вполне ясно, с чем мы имеем дело.

Как вам хорошо известно, большинство крупных западных издателей игр объявили об уходе с российского, а в особо запущенных случаях ещё и с белорусского рынков, аргументируя это своим крайне негативным отношением к известным событиям. При чём тут простые игроки, компании решили не объяснять (но мы-то всё понимаем), поэтому они просто взяли и ушли, изобразив, что громко хлопнули дверью.

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По всей видимости, дверь начала приоткрываться с обратной стороны. Сегодня поздней ночью пользователи стали сообщать, что в российском и белорусском сегментах Steam стали вновь появляться страницы игр объявивших об уходе издателей.

Мы в редакции проверили данные донесения, однако выводы, по крайней мере, пока, получились не вполне утешительными. Во-первых, большинство из «вернувшихся» игр по-прежнему отсутствуют в форме поиска, из-за чего переход по соответствующим ссылкам сопряжён с лишними телодвижениями. Во-вторых, если вы всё же отважитесь приобрести игру, то при добавлении её в корзину вас будет ждать неприятный сюрприз в виде «нулевой» стоимости и невозможности оформить транзакцию. Нужно ли напоминать, что сами транзакции в Steam пока сопряжены с трудностями, поскольку работает только вариант покупки с помощью внутреннего кошелька, который ещё нужно суметь пополнить.

Среди «возвращающихся» игр, например, The Elder Scrolls V Skyrim, Fallout 76, Red Dead Redemption 2, God of War (2018), Battlefield 2042, Assassin’s Creed Origins, Civilization VI и многие другие. С одинаковыми «симптомами».

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Резюмируя всё вышесказанное, можно отметить, что причины произошедшего пока неясны. Не исключено, что мы имеем дело с глобальной ошибкой со стороны Steam: та же Electronic Arts, например, в недавнем финансовом отчёте заявляла, что возвращаться на российский рынок не торопится. С другой стороны, не исключено, что издатели, глядя на резко укрепляющийся курс рубля, решили под шумок заработать деньжат, ведь стоимость многих игр в российском Steam при прямом переводе теперь переваливает далеко за $50, а в отдельных случаях и далеко за $60.