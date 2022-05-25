Пока что всё крайне схематично, но это лучше, чем ничего.

О том, что Activision поручила своим подопечным коллективам работу над «сиквелом» Call of Duty Warzone, мы знаем уже сравнительно давно из официальных источников — это подтвердило само издательство. Сегодня же, спустя сутки после оглашения точной даты выхода Call of Duty Modern Warfare II, сопутствующей частью которой и должна стать Warzone 2, в Сети уже всплыло схематичное изображение грядущего поля боя новой королевской битвы.

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Соответствующим изображением поделился авторитетный инсайдер Том Хендерсон, сведения которого сбываются со стопроцентной вероятностью. По его сведениям, стандартные территории на карте отмечены коричневым цветом, море и реки, соответственно, голубым, а гористая местность — тёмно-серым. Чёрное «кольцо» — это, как сообщается, местная железнодорожная линия. Ожидается, что в Warzone 2 появятся морские и речные виды транспорта, а сами персонажи смогут переплывать водные преграды.

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Релиз Warzone 2 должен состояться параллельно с Modern Warfare II, которая, в свою очередь, появится в продаже 28 октября. Если, конечно, не произойдёт «внезапного» переноса релиза.