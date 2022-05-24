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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Официально: Call of Duty Modern Warfare II выйдет в конце октября
Проект есть, проект будет. По всей видимости.
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Инсайдеры — это такие ребята, которые, с одной стороны, приносят много пользы, публикуя сведения, о которых по каким-то плохо понятным причинам кроме чисто экономических молчат официальные разработчики. С другой стороны, инсайдеры портят весь сюрприз от анонсов: о том, что переосмысление подсерии Modern Warfare во франшизе Call of Duty не остановится на первой части, нам известно уже очень давно, и что какая-то важная презентация касательно второго проекта состоится уже до конца весны.

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Так оно и случилось: сегодня Activision совместно с Infinity Ward опубликовали официальный арт проекта, видеоролик, а также объявили точную дату выхода — 28 октября. Заявлено о возвращении оперативно-тактический отряд 141, включая Гоуста, капитана Прайса, Газа и Соупа.

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Подробностей новинки, однако, пока не перечислили: по всей видимости, разработчики хотят дождаться более подходящего дня и повода. Поэтому слухи о колумбийском сеттинге и войне против местных наркокартелей вкупе с «серой моралью» пока остаются слухами. Пусть и очень правдоподобными.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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