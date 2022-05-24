И разрешение при этом — всего 1440p.

Сегодня PC-версия Hitman 3 помимо прочих получила поддержку сразу трёх важных (по мнению некоторых) технологий: трассировки лучей, NVIDIA DLSS, а также AMD FSR. Последние две технологии выполняют схожие функции — позволяют не выбирать между качеством и производительностью — однако если активация рейтрейсинга лишает игру и того, и другого, то дело быстренько превращается в фарс. Именно это произошло с главредом DSOGaming, который на своём компьютере протестировал обновлённую версию Hitman 3.

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По словам журналиста, его система, в основе которой процессор Intel Core i9-9900K, 16 Гбайт высокоскоростной оперативной памяти DDR4 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080, игра при активных трассировке лучей и DLSS не справляется с нагрузкой. Частота кадров во встроенном бенчмарке Hitman 3 ощутимо «проседает», причём, в качестве рабочего разрешения было выставлено всего 2560x1440 точек, что хоть и выше, чем у среднестатистического PC-геймера, но явно не должно вызывать трудности у столь мощного графического ускорителя.

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По словам журналиста, главной проблемой является большое количество NPC в кадре, а также огромная площадь отражающих поверхностей на уровне Hitman 3 в Дубае. Резюмируя можно сказать, что трассировка лучей в Hitman 3 не рекомендуется для активации.