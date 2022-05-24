Компания NVIDIA обнародовала список игр, которые в ближайшем времени получат (или уже получили) поддержку технологии интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS. Сделано это было в рамках выступления на выставке Computex 2022, запись которой есть на официальном канале производителя в YouTube.
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Итак, в список входит 12 проектов, некоторые из них вышли давно (как китайская MMO под названием Ghost), другие же ещё готовятся к релизу:
- F1 22;
- Deep Rock Galactic;
- Raji: An Ancient Epic;
- Vampire: The Masquerade — Swansong;
- Propnight;
- Ghost;
- Hydroneer;
- Warstride Challenges;
- LEAP;
- Loopmancer;
- Turbo Sloths;
- Icarus.
А ещё сегодня стелс-экшен Hitman 3 получил поддержку трассировки лучей и NVIDIA DLSS, все нововведения были добавлены со свежем патчем 3.11.
На официальном YouTube-канале производителя видеокарт уже есть несколько роликов, наглядно демонстрирующих порой кратный прирост в производительности при активации NVIDIA DLSS.
В случае с тем же Hitman 3 удалось повысить количество FPS почти в два раза — но только в разрешении 4K и при активации всех графических «плюшек», включая проработанные тени и отражения.