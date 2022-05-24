Среди них есть как новинки, так и проверенные временем проекты.

Компания NVIDIA обнародовала список игр, которые в ближайшем времени получат (или уже получили) поддержку технологии интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS. Сделано это было в рамках выступления на выставке Computex 2022, запись которой есть на официальном канале производителя в YouTube.

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Итак, в список входит 12 проектов, некоторые из них вышли давно (как китайская MMO под названием Ghost), другие же ещё готовятся к релизу:

F1 22;

Deep Rock Galactic;

Raji: An Ancient Epic;

Vampire: The Masquerade — Swansong;

Propnight;

Ghost;

Hydroneer;

Warstride Challenges;

LEAP;

Loopmancer;

Turbo Sloths;

Icarus.

А ещё сегодня стелс-экшен Hitman 3 получил поддержку трассировки лучей и NVIDIA DLSS, все нововведения были добавлены со свежем патчем 3.11.

На официальном YouTube-канале производителя видеокарт уже есть несколько роликов, наглядно демонстрирующих порой кратный прирост в производительности при активации NVIDIA DLSS.

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В случае с тем же Hitman 3 удалось повысить количество FPS почти в два раза — но только в разрешении 4K и при активации всех графических «плюшек», включая проработанные тени и отражения.