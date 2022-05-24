Пока только в онлайн-режиме.

«Тинькофф Банк» сообщил о запуске Tinkoff Pay — сервиса для оплаты покупок в онлайн-магазинах. Сейчас он работает на 30 тысячах сайтах, которые подключены к «Тинькофф Кассе». Среди них, например, есть магазины Huawei, «Якитория», TechPort и другие.

реклама

На странице онлайн-магазина, который является партнёром Tinkoff Pay, появилась соответствующая кнопка, дающая возможность клиентам «Тинькофф Банка» выбрать одну из своих карт и провести транзакцию без ввода реквизитов. Предусмотрен альтернативный вариант оплаты в рассрочку через сервис «Долями».

Команда поддержки банка собирается реализовать в ближайшем будущем возможность оформления платежей в оффлайн-режиме при помощи NFC-модуля в смартфоне. Ещё один из возможных инструментов для осуществления платежа — биометрия. Поддержка счетов и карт других банков тоже планируется.

А теперь самый важный момент. Сервис Tinkoff Pay будет с согласия пользователя сохранять и автоматически подставлять данные о доставке, ФИО клиента и даже номер его телефона. При осуществлении платежа все эти сведения заполнятся в нужные формы автоматически, а пользователю останется нажать кнопку «Оплатить». Вспоминая недавнюю новость о масштабах утечек в российских онлайн-сервисах по доставке еды, нужно отнестись к использованию таких инструментов с особой осторожностью.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Напомним, Tinkoff Pay не является уникальным предложением от российских компаний. Так, свои системы оплаты есть у «Яндекса», «Газпромбанка» и «Сбера».