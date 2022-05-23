И это без учёта крупнейшей утечки данных у Delivery Club.

Издание РБК сообщает со ссылкой на данные сервиса разведки утечек DLBI сообщает, что только с февраля текущего года в Сеть могли утечь данные 8 миллионов клиентов различных сервисов доставки еды. Причём, при оценке не принимался во внимание последний случай, произошедший с Delivery Club (по оценкам экспертов, там дело может дойти до рекорда).

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Представитель сервиса DLBI, который занимается изучением утечек данных и мониторингом даркнета, напомнил основные цифры по утечкам: свыше 6,8 миллионов пользователей у сервиса «Яндекс.Еда» и 780 тысяч пользователей у сервиса «Два берега». На третьем месте в списке выявленных DLBI утечек — сайт hgclub.ru, принадлежащий оператору популярных ресторанных сетей «Росинтер Ресторанс Холдинг» (данные 106 тысяч пользователей «утекли» в Сеть). Остальные утечки пришлись на региональные сервисы с небольшим количеством клиентов, но таких случаев точно было больше 10.

Случай с Delivery Club требует отдельного рассмотрения из-за масштабов. В пятницу, 20 мая, представители сервиса заявили, что в Сеть утекла информация о заказах без банковских реквизитов. Журналисты издания РБК со ссылкой на один популярный Telegram-канал уточнили, что утекшая база заказов Delivery Club содержит 250 миллионов строк с персональными данными пользователей, включая фамилию с инициалами, адреса и информацию о заказах.

Основатель DLBI Ашот Оганесян утверждает, что в выложенном образце около 1 млн строк, содержащих имя, номер телефона (более 827,7 тыс. уникальных номеров), адрес доставки, адрес электронной почты, состав заказа и стоимость, а также IP-адрес. Из дат и времени следует, что речь идет о заказах с 24 мая 2020-го по 4 июля 2021 года.

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«Каков реальный объем клиентских данных во всей базе, сказать сложно, так как экстраполяция доли уникальных пользователей в пробнике дает 50 млн клиентов, что вряд ли возможно. Однако можно говорить, что если реальный объем утечки соответствует заявленным 250 млн строк, то в руки злоумышленников попала большая часть или вся база заказов Delivery Club, и это — крупнейшая утечка из российских служб доставки на данный момент», — подытоживает Оганесян.