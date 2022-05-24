В сентябре прошлого года состоялся анонс ремейка Destroy All Humans 2, которому присвоили подзаголовок Reprobed («перезондированный»). С тех пор никакой информации о проекте не поступало, но там, где молчат официальные разработчики, на помощь всегда спешат
Чип и Дейл инсайдеры и журналисты.
реклама
В частности, на официальной страничке Destroy All Humans 2 Reprobed в Microsoft Store появилась информация о том, что при оформлении предварительного заказа на проект пользователь получит в качестве поощрительного подарка самостоятельное мультиплеерное расширение Clone Carnage.
Чем таким необычным порадует игроков это дополнение, пока не уточняется (заявлено лишь о полном хаосе на нескольких полях боя), зато на страничке игры обозначена дата выхода ремейка — 30 августа текущего года. Учитывая, что это будет вторник, вероятнее всего, мы имеем дело с простой заглушкой.