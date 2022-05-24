Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В ремейке экшена Destroy All Humans 2 может появиться дополнительный сетевой режим
Главный вопрос тут как всегда: зачем?
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti идет к 60 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

В сентябре прошлого года состоялся анонс ремейка Destroy All Humans 2, которому присвоили подзаголовок Reprobed («перезондированный»). С тех пор никакой информации о проекте не поступало, но там, где молчат официальные разработчики, на помощь всегда спешат Чип и Дейл инсайдеры и журналисты.

реклама

В частности, на официальной страничке Destroy All Humans 2 Reprobed в Microsoft Store появилась информация о том, что при оформлении предварительного заказа на проект пользователь получит в качестве поощрительного подарка самостоятельное мультиплеерное расширение Clone Carnage.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Чем таким необычным порадует игроков это дополнение, пока не уточняется (заявлено лишь о полном хаосе на нескольких полях боя), зато на страничке игры обозначена дата выхода ремейка — 30 августа текущего года. Учитывая, что это будет вторник, вероятнее всего, мы имеем дело с простой заглушкой.

#thq nordic #destroy all humans 2 reprobed
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ELEX II не оправдала ожиданий Embracer
Анонсирован Way of the Hunter — реалистичный симулятор охотника с действительно хорошей графикой
Видео: трейлер консольной версии режима «Путешествия» для SpellForce III
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
84
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
63
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
38
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Несколько способов заработка в интернете в 2022
13
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
10

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
16:33
причем это СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ, если где то 3060ти 65к, значит должна быть и по 20 %)
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
Abril Maya
16:31
Видно потому что считают что планета Земля принадлежит им.
США срочно скупают редкоземельные металлы на фоне опасений конфликта с Китаем
Иван Иван
16:30
Судя по форуму wot всем пофиг на эти 3d стили. О каких возмущенных игроках вы тут пишете?
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
Dirty Robot
16:27
Себе заказал из за рубежа 6400 за 10,5к (6500xt стоит 13к руб) При этом даже на али цены так себе..А про наши всякие днс вообще молчу,борыжат по максимум,ценики от балды,конкроля цен тоже нету..
Новые видеокарты AMD RX 6400 появились в российских магазинах - смотрим цены
Midnight Sun
16:25
На Али меньше 12к, и это по их завышенному курсу
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
Василий Сорокин
16:21
цены на железо тогда улетят а если еще и завод TCMS разрушат то вообще станут как космос.
США срочно скупают редкоземельные металлы на фоне опасений конфликта с Китаем
Николай Тищенко
16:20
А можно увидеть список московских магазинов, в которых такие цены?
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
Волына
16:17
⚡️⚡️Депутаты от партии Зеленского предлагают разрешить УБИВАТЬ солдат, чтобы прекратить массовые сдачи в плен и бегство с позиций. Законопроект номер 7351 опубликован на официальном сайте Верховной Р...
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
quid irrumabo
16:13
Или хотя бы в ситилинке. Ценам на продукты пофиг на курс, они продолжают тузэмуун.
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
Rey.B.
16:13
Так это нормально... В смысле все сейчас так делают. Или Вы против Государственного Строя?
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем