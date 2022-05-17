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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bloober Team прокомментировала слух о работе над ремейком Silent Hill 2
Не став ни подтверждать его, ни опровергать.
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Вчера днём по Сети пошёл слух о том, что Konami поручила польской студии Bloober Team (Layers of Fear, Observer) работу над ремейком Silent Hill 2. Информация хоть и является утечкой, которая вполне может оказаться «фейком», но взволнованные геймеры принялись бомбардировать странички Bloober Team в социальных сетях соответствующими вопросами. Студии не осталось ничего другого, как прокомментировать ситуацию.

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Если коротко, то представители Bloober Team не стали ни опровергать слух, ни подтверждать его, заявив лишь, что компания не может комментировать находящиеся в производстве в её стенах проекты, поскольку она уважает своих партнёров. Разработчики сделают соответствующие анонсы сразу, как только у них появится соответствующая возможность.

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Скорее всего, ремейк Silent Hill 2 действительно находится в производстве в Bloober Team. На это случайно (или «случайно») намекнул гендиректор студии Пётр Бабено, заявивший, что сейчас компания активно трудится над двумя играми, и одну из них будет издавать именно Konami. Существует также и третий проект, но он пока пребывает в зачаточных стадиях развития — на этапе препроизводства.

#bloober team
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