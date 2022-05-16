А вот это уже тревожно.

Последнее время в Сети всё чаще всплывают слухи касательно Silent Hill. Если наш опыт о чём-то и говорит, то это о том, что случайностью подобные действия не бывают, и в перспективе касательно героев утечек всё-таки выходит официальная информация, которая хоть частично, но подтверждает ранние слухи. Так, на днях авторитетный инсайдер Dusk Golem, ссылаясь на свои источники, заявил, что Konami трудится сразу над несколькими играми в серии Silent Hill, запланировав её мощное воскрешение. Теперь же стали известны пусть и небольшие, но всё же подробности одного из этих проектов.

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Так, по информации инсайдера Nate the Hate, одним из новых проектов по Silent Hill станет ремейк второй части. Причём поручили его опытным разработчикам хорроров из польской студии Bloober Team, известной по дилогии Layers of Fear и по Observer.

Насколько известно инсайдеру, ремейк Silent Hill 2 обрастёт изменёнными головоломками, а также порадует геймеров новыми концовками. Обычно под словом «ремейк» подразумевается масштабная переделка игры с сохранением её изначального замысла и посыла, поэтому гадать, что там наворотили ребята из Bloober, попросту бессмысленно.

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Оригинальная Silent Hill 2 вышла в 2001 году. Как понимаете, ремейк ей совсем не повредит.