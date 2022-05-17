Игра с непростой судьбой, надо отметить.

Компания Square Enix сообщила, что тираж ролевого экшена Final Fantasy XV превысил отметку в 10 миллионов копий. Соответствующая информация была обнародована в официальном микроблоге проекта.

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Final Fantasy XV стартовала в конце 2016 года и смогла разойтись за первые сутки тиражом в 5 миллионов копий (речь идёт о версиях для консолей PlayStation 4 и Xbox One). В 2020 году игру добавили в библиотеку сервиса Xbox Game Pass, откуда она была убрана спустя год. Владельцы консоли PS5 имеют постоянный доступ к Final Fantasy XV в рамках коллекции PS4-игр, доступ к которой открыт через подписку PS Plus.

На ПК игра доступна через сервис Steam, но доступа у жителей России и Беларуси к ней нет по вполне ожидаемым и уже привычным причинам.

Действие Final Fantasy XV разворачивается в мире, напоминающем по окружению настоящее время. Королевство Люцис, принцем которого является главный герой, Ноктис, тут позиционируется как технически развитая держава, окружённой другими королевствами, по развитию не превосходящими королевство Люцис.

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Сама Final Fantasy XV изначально была известна как Final Fantasy Versus XIII и была анонсирована на выставке Е3 8 мая аж 2006 года. Тогда же было объявлено, что данный проект, как и Final Fantasy XIII, разрабатывается для не вышедшей ещё тогда консоли PlayStation 3.