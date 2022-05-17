Компания Square Enix сообщила, что тираж ролевого экшена Final Fantasy XV превысил отметку в 10 миллионов копий. Соответствующая информация была обнародована в официальном микроблоге проекта.
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Final Fantasy XV стартовала в конце 2016 года и смогла разойтись за первые сутки тиражом в 5 миллионов копий (речь идёт о версиях для консолей PlayStation 4 и Xbox One). В 2020 году игру добавили в библиотеку сервиса Xbox Game Pass, откуда она была убрана спустя год. Владельцы консоли PS5 имеют постоянный доступ к Final Fantasy XV в рамках коллекции PS4-игр, доступ к которой открыт через подписку PS Plus.
На ПК игра доступна через сервис Steam, но доступа у жителей России и Беларуси к ней нет по вполне ожидаемым и уже привычным причинам.
Действие Final Fantasy XV разворачивается в мире, напоминающем по окружению настоящее время. Королевство Люцис, принцем которого является главный герой, Ноктис, тут позиционируется как технически развитая держава, окружённой другими королевствами, по развитию не превосходящими королевство Люцис.
Сама Final Fantasy XV изначально была известна как Final Fantasy Versus XIII и была анонсирована на выставке Е3 8 мая аж 2006 года. Тогда же было объявлено, что данный проект, как и Final Fantasy XIII, разрабатывается для не вышедшей ещё тогда консоли PlayStation 3.