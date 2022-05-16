Надеемся на лучшее, готовимся к реальности.

Мало для кого секрет, что тех, кто ковали величие Blizzard, в студии уже практически не осталось: ветераны компании либо ушли из индустрии совсем, либо взяли длительный перерыв, либо же основали свои студии и создают в их рамках те игры, которые они считают необходимыми изголодавшемуся по достойным проектам сообществу. Среди таких студий Frost Giant, основанная Тимом Мортеном и Тимом Кэмпбеллом, принимавшими непосредственное участие в работе над StarCraft II и WarCraft III.

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Студия была официально открыта в октябре прошлого года, и на текущий момент мы не видели и даже не слышали о находящемся в производстве в её стенах проекте. Что ж, по всей видимости, уже в следующем месяце тайное станет явным. Как сообщают некоторые киберспортсмены по StarCraft II, им на почту пришли письма, согласно которым, Frost Giant планирует 9 июня посетить мероприятие Summer Game Fest, в рамках которого и представит свой дебютный проект.

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За неделю до этого — 3 июня — студия проведёт закрытый показ своего творения. Возможно, первые подробности о нём поступят именно в этот день. Если не официально, то хотя бы через инсайдеров.