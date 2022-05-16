На то есть причины.

Издание ТАСС сообщает, что в Минцифры России предлагают изменить требования к разработчикам программного обеспечения, чьи продукты можно включать в реестр отечественного софта.

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Саму инициативу выдвинул глава Минцифры Максут Шадаев — он обратился с ней к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В ведомстве считают, что «приоритетным критерием» для включения в реестр отечественного ПО должна быть не доля участия российского лица в разработке программного обеспечения, а контроль его деятельности российскими лицами. В письме также отмечается, что действующие правила не позволяют «достаточному количеству российских компаний» внести продукты в реестр.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономразвития, которые должны их утвердить к 20 мая. Минэкономразвития, по заверениям директора департамента развития цифровой экономики МЭР Анатолия Дюбанова, данную инициативу поддерживает.

Напомним также, ранее правительство РФ разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний. Российское законодательство требует, чтобы производители техники предустанавливали отечественное программное обеспечение.

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«Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — отметили в Минцифры. В связи с этим ведомство предложило освободить продавцов от штрафов за технику без предустановленного ПО.