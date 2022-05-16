Фантазии звучат вполне убедительно.

Понедельник — день с точки зрения новостных материалов непростой, если, конечно, как некоторые не заниматься повторением новостей, которым уже от двух дней до двух месяцев, поэтому приходится браться и за утечки с инсайдерскими донесениями. Так, авторитетный игровой журналист Ник Бейкер поделился сведениями о следующей части серии Mafia, слух о существовании которой появился около полутора недель назад.

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Согласно сведениям Бейкера, новинка действительно станет приквелом к серии. Игра расскажет о совсем молодом доне Сальери, который ещё не перебрался в Лост-Хэвен и обитает на Сицилии. Действие приквела развернётся на рубеже XIX и XX веков, охватив, по всей видимости, сразу несколько лет жизни будущего криминального руководителя.

Если продолжать верить инсайдеру, то новинка предоставит более линейный подход к прохождению и в целом геймплейно будет соответствовать духу первых двух частей серии. Что, впрочем, все только приветствуют, поскольку именно Mafia и Mafia II вкупе с их ремастерами/ремейками считаются наиболее удачными проектами во франшизе.

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Как бы то ни было, из предыдущей утечки следует, что проект находится на совсем ранней стадии развития, так что в обозримой перспективе ожидать официальных сведений о ней не приходится.