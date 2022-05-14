В Сеть утекли некоторые подробности будущего проекта.

На днях стало известно, что студия Bohemia Interactive уже 17 мая поведает нам о будущем серии Arma. По всей видимости, под «будущим» компания подразумевает следующую часть франшизы, некоторые любопытные сведения о которой сегодня утекли в Сеть.

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Сведения утекли в массе своей главные. Итак, действие новой части серии развернётся в 1989 году, в период окончательного «похолодания» Холодной войны, уж простите за эту вынужденную тавтологию. Новинка должна носить название Arma Reforger, и станет она не четвёртой номерной частью серии, а своеобразной платформой для будущих свершений. Ни о каком «некстгене», однако, речи идти не может: игра запланирована к выходу на платформах как текущего, так и прошлого поколения.

Местом действия станет вымышленный остров Эверон в Атлантическом океане, где между собой схлестнутся СССР, США и некая третья фракция. Заявлено о наличии десятков видов оружия и техники. Игровой процесс будет типичным для Arma военным симулятором (не путать с военными аркадами в духе Battlefield). Распространяться новинка будет по премиальной схеме — то есть, за полную стоимость.

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Подчеркнём, что пока что перед нами пусть и очень правдоподобная, но всё же утечка. До 17 мая осталось всего ничего, поэтому лучше дождаться и услышать всё официально, чем потом расстраиваться, если что-то из утечки не сбудется.