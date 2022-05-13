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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На следующей неделе Bohemia поведает о будущем серии Arma
Оно у неё, оказывается, есть.
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Несмотря на почтенный возраст, серия Arma продолжает быть любимой среди тех игроков, которые предпочитают свойственной современным шутерам аркадности реалистичность. С момента выхода Arma 3 прошло без малого девять лет, и вот, студия Bohemia Interactive готовится рассказать нам о том, что ждёт серию в перспективе. Соответствующая прямая трансляция начнётся 17 мая в 20:00 по московскому времени.

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В подробности разработчики пока не вдаются, но, очевидно, грядёт что-то крупное и важное.

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Что же касается Arma 3, то проект периодически получает обновления, но в целом находится в состоянии стагнации. Тем не менее, это не мешает ему довольствоваться 90-процентным пользовательским рейтингом в Steam.

#bohemia interactive #arma 3
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