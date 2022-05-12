Значительная часть игры уже полностью работоспособна.

Финская студия Remedy официально объявила о разработке Alan Wake II в конце прошлого года. С тех пор разработчики на связь фактически не выходили, и всё, что мы знаем — это что релиз состоится в весьма такой отдалённой перспективе, тогда как сам проект создаётся с расчётом на вид от третьего лица. Сегодня Remedy решила спустя почти полгода всё-таки выйти на связь.

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Для начала студия сообщила, что работа над игрой продвигается успешно: на сегодняшний день существенная часть Alan Wake II уже находится в рабочем состоянии. Активная разработка идёт на протяжении нескольких месяцев. Публикации демоверсий или трейлеров в ближайшее время не ожидается: вместо этого Remedy хочет задействовать все доступные ей ресурсы непосредственно на производстве игры, не распыляя их на пусть и важные, но всё же сторонние активности.

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Напомним, что Alan Wake II из мистического экшена перерастёт в жанр хоррора на выживание, так что перед нами, скорее, переосмысление проекта, чем его полноценный сиквел.