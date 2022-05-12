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Новости Software Михаил Андреев
Bloomberg: релиз Starfield перенесли, чтобы он не стал «новым Cyberpunk»
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Час назад Bethesda объявила о том, что релиз Starfield не состоится в «магическую» дату 11.11.22. Игра переехала на первую половину 2023 года, однако официально причинами данного действия с нами не поделились, пообещав лишь, что скоро наконец-то устроят долгожданную премьеру игрового процесса.

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Хоть причины не называют, но они, безусловно, есть, и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер поделился на этот счёт своими мыслями, подкреплёнными беседами с рядовыми разработчиками Starfield.

По словам Шрайера, непосредственно девелоперы, прекрасно зная состояние Starfield, ещё год назад сомневались в том, что им удастся подготовить к игру к заветной дате 11 ноября 2022 года. Более того, некоторые представители студии всерьёз опасались, что если руководство продолжит настаивать на идее выпуска игры к обозначенной дате, то существует огромный риск повторения истории с Cyberpunk 2077, что стало бы настоящей катастрофой.

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В связи с этим, считает Шрайер, очень хорошо, что Bethesda всё же дала добро на перенос релиза.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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Красивой даты не получилось: релиз Starfield переехал на первую половину 2023-го
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