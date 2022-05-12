Bethesda любит «красивые» даты: все помнят симпатичный «заборчик» из 11.11.11, когда выходил The Elder Scrolls V Skyrim. Похожую «магию чисел» Bethesda решила провернуть и со своей амбициозной космической ролевой игрой Starfield, релиз которой был назначен на 11 ноября текущего года (11.11.22). Но не сложилось: сегодня компания без объяснения причин перенесла релиз своего главного проекта последнего десятилетия на первую половину следующего года.
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Вместе со Starfield на первую половину 2023-го переехал и неоднозначный проект Redfall про вампиров и командную взаимовыручку.
Хотя компания не стала вдаваться в причины переносов, она поблагодарила фанатов за понимание и поддержку. В обозримой перспективе нам пообещали наконец-то показать геймплей обоих проектов. По всей видимости, это случится 12 июня в рамках совместной презентации Bethesda и Xbox.