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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты уже выложили Duke Nukem Forever образца 2001 года в Сеть
Быстро, однако.
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Вчера утром по Сети распространилась информация о том, что энтузиасты раскопали версию Duke Nukem Forever от 2001 года и опубликовали записи с демонстрацией её игрового процесса. Незавершённая версия оказалась почти полностью работоспособной — за исключением некоторых видов оружия и отдельных миссий в сюжетной кампании. Теперь же данная сборка игры выложена в Сеть и доступна для загрузки всем желающим.

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Сборка выложена вместе с редактором Unreal Engine, так что, по всей видимости, энтузиасты рассчитывают таким образом склонить на свою сторону дополнительных рукастых пользователей, которые бы довели до ума сей недоживший до релиза вариант игры.

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Напомним, что Duke Nukem Forever находилась в производстве больше десяти лет, пережив несколько своих воплощений и версий. До релиза в итоге добрался крайне неудачный вариант, после которого на данной франшизе, по сути, был поставлен крест.

#duke nukem forever
2
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В Сеть выложили геймплей Duke Nukem Forever образца 2001 года
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IRanPast
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