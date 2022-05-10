Быстро, однако.

Вчера утром по Сети распространилась информация о том, что энтузиасты раскопали версию Duke Nukem Forever от 2001 года и опубликовали записи с демонстрацией её игрового процесса. Незавершённая версия оказалась почти полностью работоспособной — за исключением некоторых видов оружия и отдельных миссий в сюжетной кампании. Теперь же данная сборка игры выложена в Сеть и доступна для загрузки всем желающим.

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Сборка выложена вместе с редактором Unreal Engine, так что, по всей видимости, энтузиасты рассчитывают таким образом склонить на свою сторону дополнительных рукастых пользователей, которые бы довели до ума сей недоживший до релиза вариант игры.

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Напомним, что Duke Nukem Forever находилась в производстве больше десяти лет, пережив несколько своих воплощений и версий. До релиза в итоге добрался крайне неудачный вариант, после которого на данной франшизе, по сути, был поставлен крест.