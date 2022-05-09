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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сеть выложили геймплей Duke Nukem Forever образца 2001 года
В том виде, в котором она и должна была дойти до современности.
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В истории серии Duke Nukem есть как славные, так и позорные моменты. В число вторых входит Duke Nukem Forever, процесс производства которого растянулся на столь большой промежуток времени, что пережил не одно воплощение — на разных движках, с разными технологиями и элементами геймплея. Сегодня в Сети всплыло видео, которое, как утверждается, относится к версии Duke Nukem Forever образца 2001 года.

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Сперва данная утечка всплыла на 4Chan от энтузиаста x0r_jmp, затем пользователи продублировали её уже на YouTube. Судя по информации из утечки, перед нами версия игры, находившаяся в производстве не один год. Так, почти полностью работает сюжетная кампания и доступны почти все виды вооружения. Разумеется, столь ранняя версия так и не увидевшего свет проекта кишит багами и ошибками, но ничего критического энтузиасту на глаза не попалось.

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Стоит напомнить, что официальная Duke Nukem Forever смогла добраться до релиза в 2011 году. Впрочем, фанаты «Дюка» убеждены в том, что лучше бы этого не случилось: тогда бы крутой блондин остался в памяти игроков замечательной культовой игрой.

#duke nukem forever
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