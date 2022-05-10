До этого, правда, надо сначала дожить.

Несмотря на то, что Ghostwire Tokyo от создателей The Evil Within стартовала, мягко говоря, без особого успеха, у разработчиков ещё теплится надежда на то, что в перспективе ситуация исправится. Иначе как объяснить обозначенное в рамках одного из интервью желание геймдиректора проекта Кэндзи Кимуры поработать над дополнениями и даже полноценным сиквелом Ghostwire Tokyo. Господин Кимура признал, что на сегодняшний день говорить о каких-то планах слишком преждевременно, но идеальное развитие ситуации он видит именно таким образом.

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Напомним, что события Ghostwire Tokyo разворачиваются в опустевшей в результате паранормального явления японской столице. Наш персонаж остаётся один-одинёшенек, и должен выяснить причины и последствия произошедшего, используя для этого в том числе обретённые им сверхъестественные способности.

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В сути, перед нами глубоко вторичный продукт, который геймеры отказались принимать. Ситуация для Tango Gameworks неприятная, но не смертельная: определённый кредит доверия после The Evil Within ещё сохранён.