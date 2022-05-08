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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы сверхпопулярной Genshin Impact готовят анонс своего нового проекта
Там-то и узнаем, является ли miHoYo студией одной игры.
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Несмотря на то, что китайский коллектив miHoYo (с недавних пор за пределами Китая — HoYoverse) существует уже более десяти лет, мировую известность он получил сравнительно недавно благодаря своему ролевому экшену Genshin Impact, который на одних только мобильных платформах заработал свыше трёх миллиардов долларов. Что ж, возможно, miHoYo в перспективе перестанет быть «студией одного хита»: сегодня стало известно, что компания запланировала на 13 мая анонс своего следующего проекта.

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Информации о проекте пока нет, но, вероятно, внимательные геймеры смогут найти зацепки на его странице-тизере. Пока что журналисты сводятся к мысли о том, что нас ждёт то ли «выживач» в постапокалиптическом мире, то ли симулятор злого гения. Вариантов достаточно много, поэтому на сегодняшний день лучше немного подождать и не ломать себе голову тем, что вряд ли этого заслуживает.

#mihoyo
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Сейчас обсуждают

corsi
21:19
От Рокстар всегда ожидаешь высочайшего качества. Вот с этими "ремастерами" они конкретно репутацию подмочили, отдав индусам делать, и не проверив, что получилось.
Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition уходит из Game Pass через два дня
buratino777
21:17
банан слишком мягкий , они для самоутех используют огурцы и морковку.
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
Infinity78
21:15
в хохляндии чтоли?
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
Infinity78
21:14
ты дурак, да? хоть на али зайди и посмотри курс.
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
Infinity78
21:13
достаточно грохнуть аэс и плотины и все зальет радиактивным дерьмом на миллионы лет
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
Infinity78
21:12
дебил
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
ёЖикВтуманэ
21:09
Очередной вброс по всем каналам от маркетологов dns и ситилинка,чтобы сбагрить видюхи за оверпрайс.Тупо взяли и убрали из продажи видеокарты и выдали за ажиотажный спрос.
7 мая разработчикам софта для майнинга удалось полностью обойти ограничитель LHR
DANYNAFIG
21:09
Это уже не поможет , биток с маском полетел в анус .
7 мая разработчикам софта для майнинга удалось полностью обойти ограничитель LHR
Stupid Miner
21:05
На вот тебе 🍌
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
Леди Яга
21:01
>> Не нравится цена? Стирай руками. Не нравится цена продуктов ? Питайся подножным кормом. Не нравятся тарифы ЖКХ - живи на улице.
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
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