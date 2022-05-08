Там-то и узнаем, является ли miHoYo студией одной игры.

Несмотря на то, что китайский коллектив miHoYo (с недавних пор за пределами Китая — HoYoverse) существует уже более десяти лет, мировую известность он получил сравнительно недавно благодаря своему ролевому экшену Genshin Impact, который на одних только мобильных платформах заработал свыше трёх миллиардов долларов. Что ж, возможно, miHoYo в перспективе перестанет быть «студией одного хита»: сегодня стало известно, что компания запланировала на 13 мая анонс своего следующего проекта.

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Информации о проекте пока нет, но, вероятно, внимательные геймеры смогут найти зацепки на его странице-тизере. Пока что журналисты сводятся к мысли о том, что нас ждёт то ли «выживач» в постапокалиптическом мире, то ли симулятор злого гения. Вариантов достаточно много, поэтому на сегодняшний день лучше немного подождать и не ломать себе голову тем, что вряд ли этого заслуживает.