Дескать, распространять игры всё равно теперь негде. Удобное оправдание.

Не так давно (в исторической перспективе) «Сбер» решил попробовать свои силы в игровой индустрии, организовав для этого даже целое подразделение под очень оригинальным названием SberGames. Музыка играла недолго: сегодня издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в игровой индустрии сообщило, что компания планирует свернуть некогда хороший проект, объясняя это «санкциями».

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Дело в том, что SberGames изначально ориентировалась на создание мобильных игр как беспроигрышного варианта развития, но после того, как Apple и Google присоединились к дурному влиянию своих властей, размещение приложений «Сбера» в App Store и Google Play стало невозможным.

Насколько известно источникам «Коммерсанта», компания может разделиться на два бренда, один из которых работал бы на отечественный рынок, а другой — на международный. При этом второй бренд планируется максимально замаскировать, дабы связь с попавшим под «санкции» банком не просматривалась. Второй вариант — полное сворачивание работ. По всей видимости, на отечественный игровой рынок в «Сбере» даже не рассчитывают.

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Во что вся эта неприятная история выльется, узнаем, видимо, уже совсем скоро.