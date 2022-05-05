В зависимости от принадлежности к определённому поколению геймеры могут называть разные проекты в качестве основоположников жанра шутеров от первого лица. Кто-то скажет, что всё началось с Doom, другой — Quake, третий и вовсе вспомнит Duke Nukem 3D и его заклятого врага в лице Blood. На самом же деле, ошибутся все трое, поскольку основы жанра были заложены 5 мая 1992 года — в день релиза Wolfenstein 3D. Сегодня игра отмечает своё тридцатилетие.
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Wolfenstein 3D стала первым по-настоящему известным проектом студии id Software, после которого уже и пошли Doom и Quake. Именно в Wolfenstein 3D были реализованы многие ставшими обязательными для шутеров от первого лица элементы вроде обширного арсенала вооружений, необходимости с боем пробиваться через запутанные локации и внимательно следить за ресурсами в виде очков жизней и запаса боеприпасов.
Впоследствии во франшизе Wolfenstein были выпущены восемь игр и самостоятельных дополнений для самых разных платформ, в том числе для шлемов виртуальной реальности. На сегодняшний день последней «крупной» игрой серии является вышедшая в 2017 году Wolfenstein II The New Colossus. Если же считать ответвления, то серия помолодеет на два года: в 2019-м вышли проекты Wolfenstein Youngblood и Wolfenstein Cyberpilot.