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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплейный трейлер самурайского боевика Trek to Yomi, релиз которого состоится уже сегодня
Проект выходит на ПК и консолях.
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<>Издательство Devolver Digital совместно с разработчиками из Flying Wild Hog опубликовало свежий геймплейный ролик Trek to Yomi, в котором была раскрыта кое-какая информация о грядущем экшене про самураев.

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Если вдруг кто запамятовал, речь идёт о кинематографическом приключенческом боевике, рассчитанного для одного игрока. Просвещённая публика называет этот проект данью уважения кинокартинам легендарного режиссёра Акиры Куросавы.

Действие Trek to Yomi происходит в Японии периода Эдо. В главной роли — самурай Хироки, который поставил перед собой жизненно важную цель защитить свой город и народ.

Геймплей проекта от Fling Wild Hog — бесконечные бои с применением эффектных приёмов «рукопашки». Со временем герой сможет смешивать нужные удары в многоступенчатые комбо.

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На прохождение Trek to Yomi потребуется от 4 до 6 часов, при первом запуске у игрока будет возможность выбрать один из трёх уровней сложности. Проект выходит сегодня на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5. За всеми остальными подробностями можно обратиться к официальной страничке в Steam.

#devolver digital #flying wild hog #trek to yomi
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