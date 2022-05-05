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Если вдруг кто запамятовал, речь идёт о кинематографическом приключенческом боевике, рассчитанного для одного игрока. Просвещённая публика называет этот проект данью уважения кинокартинам легендарного режиссёра Акиры Куросавы.
Действие Trek to Yomi происходит в Японии периода Эдо. В главной роли — самурай Хироки, который поставил перед собой жизненно важную цель защитить свой город и народ.
Геймплей проекта от Fling Wild Hog — бесконечные бои с применением эффектных приёмов «рукопашки». Со временем герой сможет смешивать нужные удары в многоступенчатые комбо.
На прохождение Trek to Yomi потребуется от 4 до 6 часов, при первом запуске у игрока будет возможность выбрать один из трёх уровней сложности. Проект выходит сегодня на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5. За всеми остальными подробностями можно обратиться к официальной страничке в Steam.