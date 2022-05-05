Специальная акция закончилась, «дутая» популярность — тоже.

В настоящее время в Overwatch 2 продолжается первый этап закрытого бета-тестирования. Подавляющее большинство пользователей наигрались в данное не особо глобальное обновление первого Overwatch, которому зачем-то присвоили индекс «2», ещё в первый день. Результаты крайне неоднозначные; впрочем, одного рекорда Overwatch добиться всё же удалось: благодаря акции, по которой при просмотре прямых трансляций по «сиквелу» все желающие могли получить доступ к его закрытой «бете», геройский шутер сумел привлечь внимание более 1,5 миллионов пользователей на сервисе Twitch.

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Предельно очевидный прогноз, что надолго эта статистика с Overwatch не останется, сбылся: на сегодняшний день число зрителей шутера на Twitch сократилось на несколько порядков, вернувшись к привычному для себя показателю в 6—10 тысяч человек.

Иными словами, резкий интерес к игре был крайне непродолжительным и, более того, вызванным исключительно благодаря конкретному стимулу в лице раздачи доступа к закрытой «бете».

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Первый этап тестирования Overwatch 2 продлится до 17 мая, и уже сейчас в «бете» наблюдается столь тотальная нехватка пользователей, что разработчики приняли решение в ближайшее время открыть доступ к режиму игры без ограничения по ролям. Когда следует ждать релиза — неизвестно. Если нынешний бета-тест и привёл игроков к какому бы то ни было выводу, то это к тому, что сиквел ещё слишком «сырой» и нуждается в многочисленных усовершенствованиях.