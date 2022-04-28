Вчера вечером Blizzard совместно с Twitch провели специальную акцию, в рамках которой все, кто просматривали отобранных компанией стримеров, могли получить гарантированный доступ к закрытому бета-тестированию Overwatch 2. Смысл был простой: посмотреть трансляцию в течение четырёх часов и получить заветный «ключик».
реклама
Желающих, к слову, оказалось так много, что этого и сама Blizzard, которую геймеры убедили в смерти первой Overwatch, не ожидала. Пиковый показатель числа зрителей Overwatch на Twitch превысил полтора миллиона человек, что является для игры абсолютным рекордом.
Уточнять, что все просматривали трансляции только ради получения доступа к ЗБТ, и то — в формате вторичной вкладки в браузере с выключенным звуком — Blizzard закономерно не стала. Портить праздник, пусть даже и необоснованный, не стоит.
Напоминаем, что сейчас проходит первый этап закрытого бета-тестирования Overwatch 2, в рамках которого игроки могут ознакомиться с новым персонажем, оценить переделки уже существующих героев, а также побегать на новых картах. Первый этап продлится до вечера 17 мая.