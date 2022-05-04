Популярный некогда браузер Firefox обновился до версии за номером 100, этот апдейт добавил для программы множество новых функций и нужных исправлений. Так, Firefox 100 получила возможность одновременного использования словарей для разных языков при проверке правописания, режим «Картинка в картинке» отныне обеспечивает показ субтитров при просмотре с YouTube, Prime Video и Netflix. О других возможностях мы расскажем чуть ниже.
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Для браузера реализована поддержка виде с высоким динамическим диапазоном (HDR) на компьютерах Apple Mac. Для просмотра такого рода контента потребуется наличие Mac с операционной системой macOS 11 и выше, а также монитор с поддержкой HDR.
Также в Firefox для Windows теперь по умолчанию активировано аппаратное декодирование видео в формате AV1 при условии использования компьютера с нужным графическим ускорителем.
Также разработчики внесли в клиент браузера целый ряд других изменений, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте Firefox.