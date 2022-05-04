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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мобильная Warcraft Arclight Rumble утонула в «дизлайках» вскоре после анонса
Ожидаемый исход.
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Отношения с мобильными играми у Blizzard, мягко говоря, непростые: какой бы проект для смартфонов компания не анонсировала, он утопает в «дизлайках», вызванных праведным гневом пользователей, которые хотят видеть не мобильные «убивалки времени», а полноценные новые игры в культовых франшизах. По всей видимости, урок с Diablo Immortal в Blizzard не усвоили, поэтому вполне закономерно, что в отсутствие новостей о развитии Warcraft анонс мобильного проекта по её мотивам под названием Warcraft Arclight Rumble был встречен максимально негативно.

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Так, анонсирующий видеоролик проекта на сегодняшний день практически полностью утонул в «дизлайках» (вы можете видеть их, если установите специальное расширение для браузера). На момент публикации данной заметки соотношение «лайков» к «дизлайкам» под анонсирующим трейлером составляет 3,4 тысячи против 16 тысяч соответственно.

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Релиз Warcraft Arclight Rumble должен состояться до конца текущего календарного года. Посмотрим, сколько наберётся желающих.

#blizzard #warcraft arclight rumble
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