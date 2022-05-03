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Новости Software Игнатий Колыско
Blizzard анонсировала Warcraft Arclight Rumble — мобильную стратегию про защиту и развитие базы
Игра выйдет на iOS и Android уже в этом году.
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Разработчики из компании Blizzard анонсировали Warcraft Arclight Rumble — мобильную стратегию, в которой игрокам нужно будет заниматься защитой своей базы, нападать на чужие укрепрайоны, добывать ресурсы, использовать магию и делать другие тривиальные вещи. Играли на Android или iOS в какую-нибудь «убивалку времени» с захватом базы? Здесь всё то же самое, но с поправкой на уникальный сеттинг.

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Ключевая механика Warcraft Arclight Rumble — коллекционирование миниатюр с последующей их отправкой в «хаотичные сражения». На момент своего выхода игра будет содержать в себе 65 таких карточек с персонажами из вселенной Warcraft. Геймеры смогут собирать из них войска, отправлять воевать против NPC или реальных противников.

Для Warcraft Arclight Rumble запланировано несколько режимов, среди которых есть полноценная одиночная кампания, кооператив и PvP-битвы. Пройти предварительную регистрацию можно прямо сейчас в магазине приложений Google Play. Релиз проекта запланирован на 2022 год, финальная версия мобильного «Варкрафта» выйдет на iOS и Android.

Закрытое бета-тестирование должно начаться в ближайшем будущем и только в отдельных регионах (пока только на Android. Что до самой Blizzard, то, если верить авторитетным инсайдерам, она создала Warcraft Arclight Rumble на фоне положительных отзывов от Diablo Immortal.

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#blizzard #warcraft arclight rumble
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