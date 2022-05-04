Оказывается, очевидное умеет видеть даже Activision.

Прошлой осенью серия Call of Duty, как ей и полагается, обзавелась очередным продолжением: на этот раз речь шла о проекте с подзаголовком Vanguard. Проект возвращал франшизу к её истокам — в сеттинг Второй мировой войны — однако игроки восприняли новинку фактически в штыки, из-за чего она стала одним большим разочарованием как для геймеров, так и для издательства, недосчитавшегося прибыли.

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С течением времени наиболее острые углы проекта были сглажены, Vanguard обросла контентом, обновлениями и улучшениями, и вот, Activision решила, что сейчас самое время откровенно признать, что проект с треском провалился и назвать причины, по которым это вообще произошло.

Конечно, лучше поздно, чем никогда, но в целом ничего нового Activision не сказала: по её мнению, Vanguard не оправдала ожиданий из-за наскучившего многим сеттинга, а также из-за недостатка инновационных решений в игровом процессе.

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Напомним, что сейчас полным ходом идёт разработка Call of Duty Modern Warfare II — продолжения цикла переосмыслений «современной» подсерии данной франшизы. По всей видимости, полноценная презентация проекта состоится уже в ближайшие дни/недели, поскольку недавно студия Infinity Ward опубликовала совсем не многозначительное изображение с логотипом новинки.