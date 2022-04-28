Слухи о том, что на переосмыслении Call of Duty Modern Warfare (2019) процесс обновления самой «ходовой» части данной культовой серии не закончится, гуляли по Сети слишком долго, чтобы быть простым фанатским вымыслом. Сегодня студия Infinity Ward официально практически полностью подтвердила факт существования данного проекта, опубликовав его логотип.
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Скорее всего, полноценный анонс Call of Duty Modern Warfare II (2022) состоится уже в ближайшие недели или даже дни. Пока что напомним, что, по слухам, в новинке мы отправимся в Колумбию, где вступим в конфликт с местными наркокартелями. Заявлена «серая мораль» и прочие прелести современных игр серии Call of Duty. Практика, правда, показала, что никакой «серости» в местной морали нет, а есть лишь красивые слова, но имеем, что имеем.