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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Square Enix сама готовится к поглощению со стороны Sony
Для этого и продала одни из своих самых известных студий.
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Вчера стало известно, что японское издательство Square Enix и холдинг Embracer Group заключили сделку, по которой вторая получит в своё распоряжение студии Eidos Montreal и Crystal Dynamics. Теперь же инсайдер Джефф Грабб, который иногда действительно публикует впоследствии оказывающуюся правдой информацию, сообщил, что Square Enix сама готовится к продаже, причём одним из основных потенциальных покупателей называется игровое подразделение Sony.

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Насколько данный сценарий реалистичен, сказать трудно, однако есть опубликованное ещё несколько месяцев назад официальное заявление Sony, из которого следует, что компания будет продолжать приобретать новые коллективы, дабы, в том числе, лучше конкурировать с Microsoft, которая превратилась в настоящего колосса игровой индустрии. А учитывая, что у Square Enix последние годы дела обстоят совсем не лучшим образом, исключать данный сценарий и вовсе становится сложно.

#sony #square enix
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