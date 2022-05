Много контента, как обычно.

Разработчики экшена Serious Sam: Siberian Mayhem выпустили большое обновление, которое добавило режим выживания, игровой редактор и много чего ещё. О самом важном мы сейчас, разумеется, расскажем.

реклама

Итак, большой патч с порядковым номером 1.03 добавил в Siberian Mayhem режим выживания, доступный как для одиночного прохождения, так и для кооператива. Мини-«выживач» укомплектован шестью новыми картами с уникальным музыкальным сопровождением.

Также в Serious Sam: Siberian Mayhem появился полноценный редактор и поддержка «Мастерской Steam». Разработчики неплохо «заморочились» с обновлением визуального состояния моделей персонажей. Во-первых, все модели игроков стали чуточку живее выглядеть — у них теперь двигаются глаза. Во-вторых, появилось восемь новых моделей для персонажа игрока: Байкер Блэйз, Зверь Апокалипсиса, Октановый Олег, Серьёзная Сэмми, Тёмная Делайла, Клир Курт, Чувак Девольвер и оригинальный Серьёзный Сэм из The First Encounter.

После установки патча игроки смогут обнаружить в папке с проектом бесплатную цифровую книгу с рабочими иллюстрациями для Siberian Mayhem. Проект также получил стандартный набор исправлений и улучшений.

Напомним, до 9 мая Serious Sam: Siberian Mayhem можно купить в Steam со скидкой 20 % — за 439 рублей. Там же у шутера есть 92 % рейтинга на основании более 1,8 тысяч отзывов.