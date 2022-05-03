Улучшат ИИ, переработают инвентарь, добавят сюжетного контента.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Разработчики из студии WolfEye при поддержке издательства Devolver Digital в данный момент корпят над патчем с порядковым индексом 1.02 для изометрического иммерсив-сима Weird West. Авторы уверяют, что речь идёт о крупном обновлении с новым контентом и целым списком видоизменённых механик.

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Некоторые подробности патчи появились уже сейчас, мы сейчас расскажем о самом интересном (без ранжирования по важности или объёмности). Патч 1.02 добавит в клиент Weird West следующие изменения и дополнения:

NPC перестанут обращать на оглушённых персонажей в кроватях, поскольку будут считать из спящими;

возможность совершить скрытое убийство одним ударом при помощи оружия ближнего боя;

тупое оружие и приёмы рукопашной теперь оглушают противника, но не убивают его;

система метания снарядов переделана — траектория, по которой летят снаряды, теперь позволяет игроку прицельнее бросать их через окна и дверные проёмы;

несколько новых дорожных событий и сценариев для рудников и пещер;

переработанное меню инвентаря отряда;

отдельное меню для разбора оружия.

Авторы игры также обещают, что патч 1.02 исправит некоторые технические ошибки и мелкие баги в балансе. Релиз сего пакета исправлений запланирован на пятницу, 6 мая. После чего разработчики из WolfEye займутся внутриигровой экономикой, искусственным интеллектом, компаньонами, системой стелса и развитием персонажа.

Сами авторы позиционируют свой продукт как симулятор в декорациях мрачной фэнтезийной интерпретации Дикого Запада, в которой шерифы и ганфайтеры живут бок о бок с фантастическими существами. «Каждый здесь играет по своим правилам и руководствуется собственными целями», — гласит описание проекта в Steam.

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Weird West поступила в продажу 31 марта текущего года, с этого момента проект собрал почти 1,3 тысячи отзывов, из которых 73 % — положительные.