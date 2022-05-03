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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ролевой экшен Weird West от разработчиков Dishonored и Prey получит в пятницу патч 1.02 с множеством любопытных изменений
Улучшат ИИ, переработают инвентарь, добавят сюжетного контента.
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Разработчики из студии WolfEye при поддержке издательства Devolver Digital в данный момент корпят над патчем с порядковым индексом 1.02 для изометрического иммерсив-сима Weird West. Авторы уверяют, что речь идёт о крупном обновлении с новым контентом и целым списком видоизменённых механик.

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Некоторые подробности патчи появились уже сейчас, мы сейчас расскажем о самом интересном (без ранжирования по важности или объёмности). Патч 1.02 добавит в клиент Weird West следующие изменения и дополнения:

  • NPC перестанут обращать на оглушённых персонажей в кроватях, поскольку будут считать из спящими;
  • возможность совершить скрытое убийство одним ударом при помощи оружия ближнего боя;
  • тупое оружие и приёмы рукопашной теперь оглушают противника, но не убивают его;
  • система метания снарядов переделана — траектория, по которой летят снаряды, теперь позволяет игроку прицельнее бросать их через окна и дверные проёмы;
  • несколько новых дорожных событий и сценариев для рудников и пещер;
  • переработанное меню инвентаря отряда;
  • отдельное меню для разбора оружия.

Авторы игры также обещают, что патч 1.02 исправит некоторые технические ошибки и мелкие баги в балансе. Релиз сего пакета исправлений запланирован на пятницу, 6 мая. После чего разработчики из WolfEye займутся внутриигровой экономикой, искусственным интеллектом, компаньонами, системой стелса и развитием персонажа.

Сами авторы позиционируют свой продукт как симулятор в декорациях мрачной фэнтезийной интерпретации Дикого Запада, в которой шерифы и ганфайтеры живут бок о бок с фантастическими существами. «Каждый здесь играет по своим правилам и руководствуется собственными целями», — гласит описание проекта в Steam.

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Weird West поступила в продажу 31 марта текущего года, с этого момента проект собрал почти 1,3 тысячи отзывов, из которых 73 % — положительные.

#devolver digital #weird west #wolfeye studios
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Патрон П
02:35
Харе задевать. Дефицит? Ну так ставьте 11700f (27к днс)за 45 тысяч . Хуле не ставите? Хуле цены опускаете ? Балаболодефицитники . Потому что нахуй оно по таким ценам никому не сдалось.
В России наблюдается серьезный дефицит комплектующих для ПК
Патрон П
02:30
Я все понимаю. Что Донецк это Россия. Тогда какого блять хуя в моем Стилсмарте наценка 45 тысяч на условную 3080ти?
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Патрон П
02:26
Ничего у Зелолинка не стало доходить. Теперь он будет ссылаться на пригожинские Известия о дефиците и говорить бегите срочно покупайте все за оверпрайс.
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Stupid Miner
02:20
Только меньших техпроцесс охладить сложней и мощности особо не нарастишь
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
Stupid Miner
02:19
В каком плане?
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
Stupid Miner
02:18
Голубцы точно также делают в темах амд, а особо одарённые идут в ветку райзенов писать про синюю любимку
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Alex Grosser
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