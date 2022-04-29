По Сети уже продолжительное время гуляет информация о том, что Blizzard вовсю пытается покорить мобильный сегмент видеоигр, параллельно разрабатывая не только Diablo Immortal, но и сразу два проекта по вселенной Warcraft. Что ж, буквально только что авторитетный инсайдер и по совместительству журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что одна из этих двух игр по Warcraft была отменена ещё ранее в этом году.
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Судя по описанию, отменённый проект должен был стать своего рода аналогом Pokemon GO, но во вселенной Warcraft. Естественно, со своими уникальными особенностями, которые позволили бы ему называться именно полноценной игрой, а не клоном «собирателя покемонов».
Что же до второго проекта, то его анонсируют третьего мая. Если верить инсайдерам, то новинка по своей сути будет напоминать игры серии Clash of Clans.