Информация о работе Blizzard над мобильной игрой в серии Warcraft поступила ещё в начале года непосредственно от самой компании. Сегодня же Blizzard сообщила, что полноценная премьера проекта состоится уже третьего мая в 20:00 по московскому времени.
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На текущий момент никаких подробностей новинки в распоряжении журналистов не имеется. Известно лишь, что это не последний мобильный проект по вселенной Warcraft: ещё год назад глава Activision Blizzard Бобби Котик сообщал о работе над несколькими играми в этой культовой серии.
Насколько положительно или отрицательно примут новинку геймеры, которые уже забыли, что во вселенной Warcraft существует что-то помимо World of Warcraft, вопрос хороший. Ответ на него узнаем в указанный выше день и час.