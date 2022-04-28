Как бы не получилось, как с Diablo Immortal.

Информация о работе Blizzard над мобильной игрой в серии Warcraft поступила ещё в начале года непосредственно от самой компании. Сегодня же Blizzard сообщила, что полноценная премьера проекта состоится уже третьего мая в 20:00 по московскому времени.

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На текущий момент никаких подробностей новинки в распоряжении журналистов не имеется. Известно лишь, что это не последний мобильный проект по вселенной Warcraft: ещё год назад глава Activision Blizzard Бобби Котик сообщал о работе над несколькими играми в этой культовой серии.

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Насколько положительно или отрицательно примут новинку геймеры, которые уже забыли, что во вселенной Warcraft существует что-то помимо World of Warcraft, вопрос хороший. Ответ на него узнаем в указанный выше день и час.