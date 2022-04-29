Около полутора недель назад компания Meta*, которую в России по требованию Генеральной Прокуратуры признали экстремистской организацией со всеми вытекающими из этого последствиями, пообещала, что будет обжаловать данное решение российского суда. Сегодня, как сообщает РБК, компания подала апелляцию в Тверской районный суд Москвы, из которой следует, что Meta Platforms Inc.* не согласна с вынесенным решением.
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Как Meta* будет обжаловать данное решение, особенно, учитывая тот факт, что она не только не исполнила требования российских властей, но и продлила разрешение призывать к расправе над российскими военнослужащими и высшими государственными деятелями в принадлежащих ей социальных сетях, мягко говоря, непонятно.
Сама Meta* считает своё разрешение не проявлением экстремизма, а способом для жителей Украины «выпустить пар». Видимо, в руководстве компании не знают, что свобода слова заканчивается там, где начинаются чужие права и свободы.
* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией с полным запретом на осуществление ею в стране коммерческой деятельности. Принадлежащие компании ресурсы Facebook и Instagram, через которые осуществлялась экстремистская деятельность, заблокированы на территории РФ.