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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Meta* обжалует решение российского суда о признании компании экстремистской
Быстро же там плакаться побежали.
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Месяц назад Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* Platforms Inc. (в девичестве Facebook Inc.) экстремистской организацией со всеми вытекающими из этого для неё последствиями в виде запрета на осуществление коммерческой деятельности в России. Данное судебное решение на основании запроса Генпрокуратуры напросилось после того, как Meta* открыто разрешила публиковать в своих социальных сетях призывы к расправе над российскими военнослужащими, а затем — и вовсе над россиянами.

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Робкие попытки оправдаться, заявляя, что компания принимала такое решение в связи со сложившейся геополитической обстановкой и только в одной конкретной оказавшейся центром боевых действий стране, были безуспешны: Meta* в России под запретом.

Теперь же, как сообщает «РИА Новости», Meta* обжаловала решение суда о признании её экстремистской организацией. Во что это всё выльется, узнаем по прошествии времени. В целом, крайне маловероятно, что у Meta* после всего произошедшего есть в России какое-то будущее. Хотя бы вследствие невосполнимых репутационных потерь.

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* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией. Её коммерческая деятельность в стране запрещена, а доступ к социальным сетям Facebook и Instagram — заблокирован.

#facebook #instagram #meta
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Сейчас обсуждают

-=metallist=-
20:18
Вот перестанет Россия поставлять не дружественным странам сапфировые подложки, неон, палладий и литий и посмотрим какие новинки и у кого там выйдут...
TSMC не считает, что взаимодействие с Intel как-то ослабит её конкурентные позиции
Rey.B.
20:18
Дык у многих из секты "Свидетелей битка по 100К" всё имущество это крипта и видяхи.
Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
wwr222
20:17
Не лезь, патриотина, туда, куда тебе не стоит лезть.
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
wwr222
20:17
Так я в нем только и ковырялся.
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
Зю
20:16
Да-да, конечно. Я даже фотки приложу с отжатой техникой.
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
Adam Smith
20:16
гур вообще-то, не, не слыхал?)))
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
Adam Smith
20:15
в советском автопроме свой кайф, кто не ковырялся с ним, тому не понять
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
V.L.A.D.L.E.N
20:15
Вот и я про то.
Утечка: обновлённая версия Grand Theft Auto V готовится к выходу на PC
Adam Smith
20:14
ну так сдерни голову или крышку клапанную и посмотри как выпускной клапан ушел в нее. В итоге клапан настолько уйдет в голову, что зажмет гидрик или коромысло, а дальше голову в металл. Все что сэконо...
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
SeTi2019
20:13
На пачке есть дата производства, если эти изобретатели не в курсе. Если я беру молоко с сегодняшней/вчерашней датой, то на кой мне датчик? А если ему пара недель по дате, то накой мне опять же этот да...
Скоро на упаковках молока в России появятся «датчики свежести»
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