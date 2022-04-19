Быстро же там плакаться побежали.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Месяц назад Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* Platforms Inc. (в девичестве Facebook Inc.) экстремистской организацией со всеми вытекающими из этого для неё последствиями в виде запрета на осуществление коммерческой деятельности в России. Данное судебное решение на основании запроса Генпрокуратуры напросилось после того, как Meta* открыто разрешила публиковать в своих социальных сетях призывы к расправе над российскими военнослужащими, а затем — и вовсе над россиянами.

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Робкие попытки оправдаться, заявляя, что компания принимала такое решение в связи со сложившейся геополитической обстановкой и только в одной конкретной оказавшейся центром боевых действий стране, были безуспешны: Meta* в России под запретом.

Теперь же, как сообщает «РИА Новости», Meta* обжаловала решение суда о признании её экстремистской организацией. Во что это всё выльется, узнаем по прошествии времени. В целом, крайне маловероятно, что у Meta* после всего произошедшего есть в России какое-то будущее. Хотя бы вследствие невосполнимых репутационных потерь.

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* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией. Её коммерческая деятельность в стране запрещена, а доступ к социальным сетям Facebook и Instagram — заблокирован.