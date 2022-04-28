Видимо, не сильно нужен был. Раз санкции ввели.

Как известно, Apple и Google присоединились к так называемым санкциям, обрубив российским геймерам возможность оплачивать покупки в Google Play и App Store соответственно. Всё это привело к тому, к чему и должно было привести: к тотальной просадке рынка мобильных игр в России, в среднем «по больнице» составившей примерно 84 %, о чём рапортует издание App2Top.

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Согласно исследованию издания, заработки наиболее популярных мобильных игр в России обрушились в несколько раз, а то и на порядок. Для примера, до начала боевых действий на территории Украины и связанных с ними «санкций» игра Hero Wars за неделю зарабатывала в России порядка $380 тысяч на iOS и Android, тогда как за первую неделю апреля выручка сократилась до жалких $35 тысяч. То же самое касается Homescapes, до «санкций» зарабатывавшей в России свыше $470 тысяч в неделю, а после — всего $68 тысяч в неделю.

Стоит помнить, что под удар попали не только мобильные, но и консольные с компьютерными игры. Осуществление платежей в Microsoft Store, PlayStation Store и Steam как наиболее популярных сервисах для соответствующих платформ сейчас либо невозможно вовсе, либо сопряжено с большим количеством лишних телодвижений, выполнять которые решаются только наиболее богатые свободным временем геймеры.

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По итогам прошлого года российский рынок видеоигр оценивался в 177 млрд рублей, или примерно в $3.4 млрд. Всё это потенциальные потери для разработчиков игр. Видимо, деньги всё-таки бывают лишними.