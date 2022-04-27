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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики World of Tanks сообщили о блокировке почти 22 тысяч читеров
Причём, 3217 «учёток» были заблокированы навсегда.
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Студия Lesta, которой с недавних пор поручено заниматься развитием СНГ-кластера онлайн-экшена World of Tanks, опубликовала свежую информацию о борьбе с недобросовестными игроками. В сегодняшней заметке на сайте игры речь шла о блокировке учётных записей нарушителей в случайных боях.

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Так, в рамках этой кампании в RU-регионе было заблокировано 21 847 учётных записей. Из них 18 630 получили первое предупреждение, а 3217 заблокированы навсегда.

Разработчики в очередной раз напомнили, что продолжаются защищать World of Tanks от нежелательных, нечестных и вредоносных программ, которые вмешиваются в игровой процесс и дают непредусмотренные преимущества.

«Нарушения правил неприемлемы, а честная игра всегда будет оставаться одним из наших главных приоритетов. Мы рассчитываем на вашу поддержку в борьбе с нечестной игрой и продолжим наказывать тех, кто пользуется запрещёнными модификациями. Подобные кампании по блокировке будут проводиться и впредь», — подытожили представители Lesta Studio.

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Напомним, в начале текущего месяца компания Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси. С 31 марта компания перевела поддержку своих игр-сервисов в указанных странах на местное управление студии Lesta Studio, которая больше не является частью Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем.

#world of tanks #lesta studio
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