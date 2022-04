Формально перед нами «неанонсированный ремейк», но неформально все всё понимают.

По Сети уже продолжительное время гуляют слухи о том, что студия Naughty Dog планирует выпустить ремейк первой части The Last of Us для современной консоли PlayStation 5. Учитывая повальную ремастеризацию и ремейкинг всех игр, каких только можно, данная информация звучит вполне правдоподобно, поэтому сомнений касательно того, что рано или поздно ремейк The Last of Us будет анонсирован, в геймерском сообществе практически не присутствует.

Ещё меньше этих сомнений стало после обнаружения сегодня на страничке сотрудника Naughty Dog Кори Хонга в деловой социальной сети LinkedIn информации о том, что он принял участие в контроле качества некоего «неанонсированного ремейка».

С высочайшей долей вероятности можно утверждать, что речь идёт именно о вышеуказанном ремейке The Last of Us. Ранее инсайдеры, среди которых Том Хендерсон, утверждали, что обновлённая версия культовой игры появится на PlayStation 5 уже во второй половине текущего года.